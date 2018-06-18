موزيلا تعمل على متصفح يعمل بالأوامر الصوتية

بواسطة / بتاريخ 2018-06-18 في 8:29 ص /
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قد تقدم شركة موزيلا نظام تحكم صوتي خاص بها، حيث ظهر في مؤتمر All Hands الداخلي ان الشركة تعمل على متصفح ويب جديد يسمى Scout. ومع مساعد Scout، سيتم تطوير المتصفح الجديد ليعمل فقط بالأوامر الصوتية. لم يتم الكشف عما سيقدمه Scout، ولكنه على الاغلب سيتمكن من قراءة المحتويات من خلال الصوت بالإضافة إلى توجيه الأوامر الصوتية من خلال بعض الجمل المحددة المشابهة بالأوامر الموجهة للمساعدات الصوتية الأخرى.

مازال هذا الاكتشاف في مرحلة مبكرة للغاية، فلا نعرف متي سنسمع المزيد عنه. وقد قال متحدثًا باسم موزيلا: “نستخدم مؤتمر All Hands الداخلي لنجتمع معاً حتى نتمكن من تخطيط وبناء المستقبل، ونعرف أن هناك قدرًا كبيرًا من الإثارة حول مشاريع المرحلة المبكرة والمبادرات التي نستكشفها، كما اننا نتطلع إلى مناقشة هذه الجهود علنًا عندما يتم تطويرها بشكل أكبر.”

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