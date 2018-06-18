«أدنوك للتوزيع»: تحديد رسم «الخدمة المميزة» خلال أسبوعين

أفادت شركة «أدنوك للتوزيع» بأن عدد المحطات التي توفر خياري التزود بالوقود، ذاتياً أو عن طريق الخدمة المميزة، يصل حالياً إلى نحو 150 محطة داخل مدينة أبوظبي وضواحيها، حيث تم العمل خلال الشهور الماضية على تجهيز هذه المحطات بما يوفر سلاسة التعبئة وانسيابية الحركة، بجانب توفير الشريحة الذكية.

وأكد مصدر بالشركة، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، أن تحديد سعر الخدمة المميزة بشكل نهائي سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، بعد انتهاء فترة التجربة المجانية التي تم مدها حتى نهاية يونيو الجاري.

وأشار إلى أنه حتى الآن هناك تجاوب كبير من الزبائن في ما يخص تعلم التعبئة الذاتية للوقود، إذ تم تخصيص أكثر من مسار داخل كل محطة به موظفون يقومون بالتدريب على هذه الخدمة.

يشار إلى أن مصادر بالشركة توقعت في وقت سابق أن يراوح رسم الخدمة المميزة بين خمسة و10 دراهم، بعد أن طرحت خلال أبريل الماضي خياري «الخدمة المميزة» و«الخدمة الذاتية» للتزود بالوقود في 40 محطة خدمة في أبوظبي، ضمن خدمة «أدنوك فليكس»، لتقوم بزيادة عدد المحطات أخيراً إلى 150 محطة تقريباً.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات