ألقت شرطة دبي القبض على شخص اقتحم منزلاً بدبي بعد ورود بلاغ بوجود شخص غريب بداخل منزل في منطقة المنخول خلف مكتبة دبي.

وقال العميد أحمد بن غليطة رئيس مجلس مديري مراكز شرطة دبي، ومدير مركز شرطة الرفاعة إن الحادث وقع في حوالي السادسة من صباح الأحد الماضي في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة بمنطقة المنخول، وتبين بأن المتهم دخل إلى إحدى الغرف في الفيلا وأغلق الباب على نفسه، وبالاستفسار من المبلغ صاحب الفيلا عن الأمر ومن الدوريات المتواجدة في المكان تبين أن شخصاً غريباً وجده صاحب الفيلا مستلقيا في ساحة المنزل فابلغ العمليات وعندما حضرت الدوريات طلب رجالها منه ما يثبت هويته فقام بتهديد أفراد الشرطة بقطعة حديد كان يحملها ومن ثم توجه إلى داخل الفيلا وعند دخوله اعترضه المبلغ فقام المتهم بالاعتداء عليه وحاول أيضا أفراد الدوريات السيطرة عليه إلا أنه قاومهم واعتدى عليهم حيث كان في حالة غير طبيعية ثم أمسك بقطعة زينة موضوعة بالصالة وهدد بالاعتداء على أي شخص يقترب منه ومن ثم دخل إحدى الغرف وأغلق الباب من الداخل.

وقال ابن غليطة إنه تم على الفور وضع خطة للسيطرة على المشتبه فيه دون إلحاق الأذى به أو بأي من أفراد الشرطة خاصة وأن المتهم ضخم البنية وبحالة غير طبيعية ويشتبه في أنه تحت تأثير المواد المؤثرة على العقل، وقاوم بشدة رجال الشرطة عند إلقاء القبض عليه حيث تم تقييده وجلبه إلى المركز ومن ثم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات للفحص والاستعانة بفرقة ضبط من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت لنقله.

وأكد أنه عند تفتيش المتهم عثر على بعض الحبوب المخدرة في حذائه ومادة بيضاء اللون يشتبه في أنها تكون مادة الكريستال المخدرة حيث تم تحريز الحذاء والمواد المضبوطة.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات