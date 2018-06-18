بلدية العين تبدأ تطبيق الإضافات على مساكن المواطنين وفق نماذج مجانية

بدأت بلدية مدينة العين في تطبيق الإضافات على المباني في حدود 100 متر مربع للسكن الخاص والمساكن الشعبية والمزارع الخاصة، بحيث تنفذ وحدة الإضافات بالبلدية خدمة رسم واعتماد مخططات الإضافات في حدود 100 متر مربع وفق نماذج موحدة وثابتة من دون استشاري وبشكل مجاني في قطاع تخطيط المدن والمساحة لملاك الأراضي السكنية الخاصة والمساكن الشعبية «فيما عدا المساكن الشعبية الحديثة» والأراضي الزراعية الخاصة في مدينة العين.

وأجرت بلدية مدينة العين تطويراً في نماذج الإضافات، وذلك بناء على طلبات العملاء لتتوافق مع احتياجاتهم وسعياً للتطوير الدائم والمستمر لهذه الخدمة لتحقيق رؤية بلدية مدينة العين وأهداف قطاع تخطيط المدن والمساحة ورضا العملاء.

وكانت البلدية في السابق قد فتحت المجال لاستقبال طلبات الإضافات في حدود 100 متر مربع عن طريق المقاول على أن يتم التدقيق على المخططات المقدمة في وحدة الإضافات، بحسب النظم والاشتراطات المتبعة بهذا الخصوص.

وحددت بلدية العين الإضافات التي تعتمد عن طريق الوحدة ووفق النماذج أو عن طريق مقاول وهي ملحق مجلس، ملحق مطبخ، غرفة حارس، استراحات في المزارع الخاصة، ملحق خدمي للخيام، غرفة كهرباء، أسوار حول القسيمة، أسوار فاصلة، فتح بواب، مسابح، صالات رياضية، مستودعات في السكن الخاص والمسكن الشعبي والمزارع الخاصة، تسكير ليوان في المساكن الشعبية، سكن عمال في المزارع الخاصة، مظلات خرسانية في السكن الخاص والمسكن الشعبي.

واشترطت بلدية العين للموافقة علي طلب الإضافات أن يتقدم المواطن بالمستندات التالية، وهي صورة من جواز السفر أو الهوية، صورة من خريطة الأرض (Site Plan) (عن طريق الموظف)، صور المباني القائمة والأسوار، مخطط الموقع العام على CD بصيغة أوتوكاد، إما عن طريق الموظف في حال كان البناء جديداً ويوجد له مخططات على برنامج ال mms، أو عن طريق الموظف في حال المساكن الشعبية، أو عن طريق المالك في حال عدم تطابق المخطط مع الواقع. (بعد تقرير مفتش البلدية)، كما يطلب إرفاق المعتمد السابق لمخطط الموقع العام، لكل من السكن الخاص أو المسكن الشعبي في حال وجود إضافات، كما يتطلب موافقة قسم التخطيط الحضري في حال طلب فتح بوابة على غير الشارع الرئيس.

وحددت بلدية مدينة العين الخدمات المقدمة من وحدة الإضافة (للسكن الخاص والمسكن الشعبي والمزارع) وهي الأسوار وتشمل، بناء سور حول الزيادة للقسيمة، بناء سور حول المزارع، هدم وإعادة بناء السور أو جزء منه، رفع السور القائم، بناء سور فاصل بناء على قرار المحكمة بتقسيم قطعة الأرض، تعديل واجهات الأسوار القائمة، أما بخصوص إضافات الأبواب فتشمل، إضافة مدخل سيارات أو مدخل مشاة، تكبير أو تصغير المدخل الحالي، تغير مكان المدخل، إغلاق المدخل الحالي، إضافة مظلة للبوابات.

وضمن الإضافات التي حددتها بلدية العين وفق الضوابط والشروط الجديدة، إضافة غرفة كهرباء، وإضافة ملحق خدمي (غرفة حارس أو خادمة، مجلس، مطبخ، صالة عائلية، صالة رياضية، مخزن، دورة مياه تابعة للخيام)، وإضافة استراحات في المزارع، وإضافة سكن عمال في المزارع، وتعديل في المساقط الأفقية للإضافات، وتعديل في الموقع العام مثال (تعديل الارتدادات للإضافات)، وتعديل في الواجهات للإضافات، وتوسعة المسكن القائم.

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