السفارة الكندية: 4 خطوات لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني لمواطني الدولة

أعلنت السفارة الكندية لدى الدولة، مؤخراً، عن أربع خطوات لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني لمواطني دولة الإمارات، حيث إنهم لم يعد عليهم تقديم أي اشتراطات لاستخراج تأشيرة دخول إلى الأراضي الكندية، وذلك بموجب إعفاء المواطنين من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الكندية.

وأكدت السفارة أن الخطوات تبدأ على موقع وزارة الهجرة الكندية https:/‏‏/‏‏www.canada.ca/‏‏en/‏‏immigration-refugees-citizenship/‏‏services/‏‏visit-canada/‏‏eta/‏‏apply.html، بحيث يجب التقديم من خلال النموذج الإلكتروني، وتبدأ من اختيار خانة الجنسية «دولة الإمارات»، ثم الخطوة الثانية بتعبئة النموذج الإلكتروني وبعدها الموافقة على الشروط، وثالثاً تقديم الطلب، والخطوة الرابعة سداد مبلغ 7 دولارات أميركية للحصول على التصريح، وبعد ذلك تصل للمواطنين المتقدمين رسالة بريد إلكتروني، تتضمن تصريح سفر إلكترونياً.

وقال مسعود حسين السفير الكندي لدى الدولة في تصريح لـ«الاتحاد»: «إننا متحمسون في السفارة لبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن الإعفاء من شروط التأشيرة وإطلاق تصريح السفر الإلكتروني يسهم في التسهيل بشكل كبير على المواطنين الإماراتيين السفر إلى كندا والاستمتاع بالطبيعة هناك والسياحة والأعمال».

وأتاحت وزارة الهجرة الكندية نموذج المساعدة لتوضيح الخطوات اللازمة لحصول مواطني الإمارات على تصريح السفر الإلكتروني والذي يمكن التقديم له بجوازات السفر العادية من أجل السفر للعطلات والإجازات ورحلات الأعمال، بحيث يجب اختيار الدولة التي صدر منها الجواز «دولة الإمارات العربية المتحدة»، ثم اختيار الجنسية، ويلي ذلك إدخال معلومات المسافرين بدقة، حيث إن أي خطأ في معلومات المسافرين يؤدي إلى عدم تمكنهم من السفر، بحيث يتطلب إدخال رقم جواز السفر واسم المسافر كاملاً، علاوة على كتابة تاريخ ميلاد من يريد السفر، وتاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر، ثم ينتقل إلى تسجيل المعلومات الشخصية عن مقدم الطلب مثل الجنسيات الإضافية والحالة العائلية والإجابة عما إذا قد تقدم سابقاً بطلب لدخول كندا والبقاء بها. كما يجب على المتقدم أن يذكر معلومات عن الوظيفة وعنوان جهة العمل واسم الشركة أو صاحب العمل أو المدرسة وتوضيح المدينة التي يقع فيها العمل.

أكد موقع وزارة الهجرة الكندية أن تصريح السفر الإلكتروني يمكن التقدم به لشخص واحد فقط ففي حال العائلة المكونة من أربعة أشخاص عليهم التقدم بأربعة طلبات منفصلة وإرسال كل طلب على حدة، ويمكن للآباء والأمهات التقدم نيابة عن أبنائهم.

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