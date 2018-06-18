البرازيل تحقق تعادلاً مخيباً أمام سويسرا

فاجأت سويسرا، المنتخب البرازيلي، بالتعادل بهدف لكل فريق، في ثاني لقاءات المجموعة الخامسة من الجولة الأولى.

التهديد الأول الحقيقي في المباراة جاء من عرضية من نيمار لباولينيو الذي سدد الكرة ضعيفة، لترتطم في يد سومر لتتحول لركنية لتظل النتيجة سلبية بعد مرور 12 دقيقة.

ومع مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء، تسديدة صاروخية من كوتينيو على يمين سومر ترتطم بالقائم وتعلن عن الهدف الأول للسامبا.

الدقيقة 26 شهدت سقوط فابيان شار وكاسيميرو بعد تدخل في منتصف الملعب، بينما ازداد الضغط على ستيفان ليشتينشتيانر ليحصل على بطاقة صفراء بعد مرور نصف ساعة.

أحداث الشوط الأول مرت دون أي ردة فعل من سويسرا وهدوء برازيلي بفضل التقدم دون محاولات لتسجيل الهدف الثاني.

وفي الظهور الأول هجوميا لسويسرا، نجح ستيفان زوبير في تعديل النتيجة برأسية محولا ركنية شاكيري لهدف التعادل في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وسط اعتراضات من لاعبي البرازيل بعد دفع ميراندا قبل تنفيذ اللعبة ورفض الحكم الاعتماد على تقنية الفيديو.

الدقيقة 70، شهدت تسديدة من كوتينيو صاحب هدف البرازيل لتمر بهدوء بجانب القائم الأيمن وتظل النتيجة على حالها.

البرازيلي فيرمينيو حاول تهديد مرمى سومر، لكن كرته صاروخية من على يمين المرمى جاءت أعلى من المرمى في الدقيقة 82.

وبعد خمس دقائق كانت النيران الصديقة تهز مرمى سومر لكنه تألق وتصدى للكرة، لتظل النتيجة على حالها.

الدقيقة 88 عرضية من الجهة اليمنى البرازيلية، ورأسية من نيمار، في منتصف المرمى وتصدي من سومر مرة جديدة.

الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، رأسية من البديل فيرمينيو يتصدى لها سومر ببراعة، ثم تسديدة صاورخية من ميراندا تمر بجانب القائم الأيمن.

لينتهي اللقاء بتعادل البرازيل، مع سويسرا، لتصبح الصدارة مع صربيا التي توفقت على كوستاريكا برصيد 3 نقاط.

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