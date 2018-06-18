الاتحاد للطيران توفر سائق مع سيارة لمسافريها في الإمارات

تبدأ الاتحاد للطيران، اعتباراً من اليوم، بتوفير سيارة مع سائق لعملائها في الإمارات العربية المتحدة، وسيتمكن المسافرون من حجز خدمة السيارة مع السائق مباشرة عبر موقع الشركة الالكتروني المحدّث، من دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال الخاص بالاتحاد للطيران أو وكيل السفر.

وقد أصبح بإمكان العملاء حجز خدمة السيارة مع السائق وتأكيد الحجز قبل 12 ساعة على الأكثر من موعد اقلاع الطائرة. كما يسمح النظام الجديد، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Vxceed Technologies، للمسافرين بتعديل أو إلغاء الخدمة ما يمنحهم قدرة أكبر على التحكم بحاجاتهم للسفر.

كذلك، يتلقى المسافرون رسالة نصية على الهاتف ورسالة تأكيد الكترونية عن موعد وصول السيارة. كما يمكنهم التواصل مع السائق قبل وصوله.

في هذه المناسبة، قال جمال أحمد العوضي، رئيس قسم تجربة الضيوف للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران “يهدف تعزيز هذه الخدمة إلى توفير تجربة نقل سلسة لضيوفنا، وتسمح لهم بالتواصل مباشرة مع سائق السيارة في كل الأوقات.

“من المهم أن تمتد تجربة الاتحاد الشهيرة على مدار رحلة العميل، من المنزل إلى المطار، من البوابة إلى الطائرة، ومن ثم عند الوصول إلى الوجهة النهائية”.

ستسهل خدمة السائق، التي تستخدم سيارات مرسيدس بنز الفخمة من فئة “إي”، عملية نقل المسافرين في الوقت المحدد، وتسمح لهم بإبداء رأيهم مباشرة بعد كل رحلة، ما سيساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمات بالتوافق مع حاجات العملاء.

في وقت لاحق، سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من استخدام الأميال لحجز خدمة السيارة مع السائق لهم داخل الإمارت العربية المتحدة، بغض النظر عن الدرجة المستخدمة.

وقد أبرمت الاتحاد للطيران شراكة استراتيجية مع مرسيدس بنز تقوم بموجبها باستخدام السيارات الألمانية لنقل كافة الضيوف المؤهلين المسافرين في الدرجات الممتازة على متن رحلات الاتحاد للطيران داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقوم سيارات مرسيدس بنز من فئة “إس” بنقل المسافرين على الدرجة الأولى من الجانب الجوي عند بوابة السفر إلى الطائرة أو نقلهم من الطائرة إلى بوابة السفر في حال توقف الطائرة في المواقف البعيدة في مطار أبوظبي الدولي. وسيتولى أسطول سيارات مرسيدس بنز من الفئة “إي” نقل المسافرين في الجانب الأرضي بين المطار وأي نقطة على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.

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