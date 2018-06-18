المنتخب التونسي يبدأ منافساته بكأس العالم بمواجهة صعبة أمام انجلترا

يبدأ المنتخب التونسي اليوم الاثنين منافساته في كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حاليا بمواجهة شديدة الصعوبة أمام نظيره الإنجليزي المصنف ال12 عالميا في ثاني مباريات المجموعة السابعة للبطولة.

وتقام المباراة الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات على أرضية ملعب (فولغوغراد أرينا) المبني حديثا ويسع 45 ألف متفرج فيما سيقودها تحكيميا الكولومبي ويلمار رولدان علما ان تونس كانت قد واجهت إنجلترا في نهائيات كأس العالم بفرنسا عام 1998 وتعرضت للهزيمة بهدفين دون رد.

وتعول جماهير الكرة العربية على “نسور قرطاج” لتقديم أداء جيد بالمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية بعد تعرض منتخبات السعودية ومصر والمغرب للهزيمة أمام منتخبات روسيا واوروغواي وايران على الترتيب في أولى مبارياتها بالبطولة التي أقيمت على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ويعتمد المنتخب التونسي صاحب التصنيف الأول افريقيا وال21 عالميا والذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه على مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية من أبرزهم لاعب فريق (رين) الفرنسي وهبي الخزري الذي أحرز تسعة أهداف في 23 مباراة شارك بها بالدوري خلال الموسم الماضي.

ويأمل مشجعو المنتخب التونسي ان يسد الخزري الفراغ الذي تركه لاعب نادي (الدحيل) القطري يوسف المساكني الذي سيغيب عن المونديال جراء اصابته بقطع في الرباط الصليبي حيث يتوقع ان يشارك في خط الوسط ليبقى لاعب نادي (الترجي) التونسي أنيس البدري وحيدا في خط الهجوم.

كما يعد مدافع نادي (قاسم باشا التركي) صيام بن يوسف (29 عاما) كذلك أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها المنتخب التونسي بقيادة مديره الفني الوطني نبيل معلول خاصة في ظل التحدي الكبير الذي يواجهه في مجموعته القوية التي تضم كذلك منتخبي بلجيكا وبنما وذلك في ظل عدم استدعاء مدافع نادي (مارسيليا) الفرنسي أيمن عبدالنور للقائمة النهائية للفريق المشارك بالمونديال.

ومن المتوقع ان يدفع معلول في تشكيلته الأساسية للمباراة باللاعب معز حسن في حين سيشرك أربعة مدافعين في خط الدفاع هم علي معلول وياسين مرياح وصيام بن يوسف وديلان برون.

وينتظر ان يشارك كذلك خمسة لاعبين في خط الوسط هم نعيم السليتي وفرجاني ساسي وإلياس السخيري وسيف الدين الخاوي والخزري في مقابل اللعب بمهاجم وحيد هو البدري.

أما المنتخب الإنجليزي بطل كأس العالم عام 1966 فيقوده المدير الفني الوطني غاريث ساوثغيت منذ سبتمبر 2016 بعدما كان مسؤولا عن تدريب منتخب بلاده تحت 21 عاما واستطاع ساوثغيت خلال الفترة الماضية ان يترك بصمته على أداء الفريق الذي تغلب عليه العناصر الشابة.

وسيرتدي شارة قيادة الفريق من داخل الملعب المهاجم البارز لنادي (توتنهام) الانجليزي هاري كين وسط آمال كبيرة معقودة عليه لقيادة الفريق الى مراحل متقدمة من البطولة رغم الإخفاقات المتكررة التي عانى منها المنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى لا سيما في السنوات الأخيرة.

وقد يقلل نقص الخبرات في صفوف إنجلترا من فرصها خلال البطولة حيث انه باستثناء المدافع غاري كاهيل (تشيلسي) لا يحمل أي من اللاعبين الآخرين أي خبرة معتبرة في بطولة كبرى مثل كأس العالم.

ومن المتوقع ان يعتمد ساوثغيت في تشكيلته الأساسية للمباراة على حارس المرمى جوردان بيكفورد الى جانب أربعة مدافعين هم دانى روز وهاري مغواير وكاهيل وكايل والكر.

كما يتوقع ان يلعب في خط الوسط ثلاثة لاعبين هم جوردان هندرسون وكيران تريبير وخيسى لينغارد في حين سيلعب في خط الهجوم اللاعبون ديلى آلي ورحيم سترلينغ وهاري كين.

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