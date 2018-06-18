915 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ350 مليون في الخليج التجاري

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 915 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 82 مبايعة بقيمة 477 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضى بقيمة 394 مليون درهم و 70 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 83 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة الوصل.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الجداف و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها7 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وثالثة فى جزر العالم بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 438 مليون درهم منها 16 رهونات أراضى بقيمة 387 مليون درهم و 25 رهونات فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 213 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 55 مليون درهم.

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