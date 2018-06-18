الهيئة العامة للرياضة تستشرف مستقبل المجال الرياضي في الدولة

عقدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، الاجتماع التحضيري الثالث الخاص بإطلاق، دراسة استشراف المستقبل في المجال الرياضي.

وقال راشد إبراهيم المطوع، مدير إدارة الإستراتيجية والمستقبل، رئيس المشروع، إن دراسة استشراف المستقبل، تأتي تلبية لتطلعات حكومة الإمارات، وتماشيا مع المتغيرات الأخيرة في الهيئة العامة للرياضة، ومن أجل رسم مستقبل مزهر لرياضة الإمارات.

وأفاد بأن الدراسة تم الإعداد لها خلال الفترة الماضية، وتم وضع واعتماد كل المحاور اللازمة لإنجاحها وترجمة جميع متطلبات المشروع، ضمن خطة زمنية واضحة.

وستبدأ الهيئة وفريق العمل الإستراتيجي بتنفيذ لقاءات مع عدد من الاتحادات الرياضية، التي تم اختيارها بعناية من خلال معايير واضحة تلبي طموحات الهيئة في تنفيذ مستهدفات المؤشر الوطني لتحقيق الميداليات الأولمبية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد تلك اللقاءات الأسبوع القادم مع القيادات الرياضية كافة في تلك الاتحادات الرياضية والمعنيين لشرح متطلبات المشروع وسبل نجاحه.

وأوضح أن مخرجات المشروع، ستكون ايجابية ولها أثر واضح على جميع المؤسسات الرياضية في الإمارات، وسيمتد أثرها للمجتمع من خلال الخروج بمجموعة من السيناريوهات المستقبلية وآلية التعامل معها بطريقة علمية.

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