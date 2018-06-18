تمرد كالينيتش يطرده من معسكر كرواتيا في كأس العالم

أفادت الصحف الكرواتية الصادرة اليوم الإثنين، أن المدير الفني لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، زلاتكو داليتش، قام بطرد مهاجم فريقه نيكولا كالينيتش، وذلك بعد أن رفض لاعب ميلان الإيطالي النزول إلى أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها الفريق على نيجيريا أول أمس السبت، في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ورغم أنه لا يوجد تأكيدات رسمية حتى الآن، توافقت الصحف الكرواتية على أن كالينيتش غادر معسكر المنتخب الكرواتي.

ولن تستطيع كرواتيا استبدال اللاعب المطرود بلاعب آخر لأن شروط الاستبدال لا تنطبق على هذه الحالة، إذ أنه لا يسمح باستبدال لاعب مكان آخر إلا إذا تعرض أحد اللاعبين لإصابة خطيرة، ولذلك ستكمل كرواتيا مشوارها في المونديال بقائمة تضم 22 لاعباً فقط.

ورفض كالينيتش الدخول إلى أرض الملعب خلال الأمتار الأخيرة من مباراة السبت الماضي، التي جمعت بين نيجيريا وكرواتيا والتي انتهت بفوز الأخيرة بهدفين نظيفين، إذ ادعى معاناته من آلام في الظهر.

وكشفت صحيفة غوتارنجي ليست الكرواتية أن كالينيتش رفض اللعب كبديل في المباراة الودية التي خسرتها كرواتيا أخيراً 0-2 أمام البرازيل في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وتتربع كرواتيا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، تليها الأرجنتين وآيسلندا برصيد نقطة واحدة.

ويلتقي المنتخب الكرواتي في مباراته الثانية بالمونديال مع المنتخب الأرجنتيني الخميس المقبل.

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