شاهد بالفيديو | سقوط مدوٍّ لمغامر عن دراجته من أعلى تلة صخرية !

سقط مغامر على دراجة جبلية من أعلى هضبة أثناء قيامه بقفزة بهلوانية على طريق وعر في إحدى الصحارى الأمريكية.

ووجدت رياضة الدراجات الجبلية خصيصا للطرق الوعرة، ويشتمل النشاط على اجتياز الصخور والانجرافات والمنعطفات الحادة، والقيادة على مسارات ترابية وطرق غير ممهدة.

ويلزم أن تكون هذه الدراجات قادرة على مقاومة ضغوط استخدامها في الطرق الوعرة مع العقبات التي تقابلها مثل الأعشاب والصخور. وعادة ما تكون عجلات تلك الدراجات عريضة وكثيرة النتوءات لتؤمن ثباتا جيدا على الأرض الوعرة وامتصاصا فعالا للصدمات المتكررة.

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