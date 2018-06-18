شاهد بالفيديو | سقوط مدوٍّ لمغامر عن دراجته من أعلى تلة صخرية !

بواسطة / بتاريخ 2018-06-18 في 6:43 م /
sabq2-600x55313

سقط مغامر على دراجة جبلية من أعلى هضبة أثناء قيامه بقفزة بهلوانية على طريق وعر في إحدى الصحارى الأمريكية.

ووجدت رياضة الدراجات الجبلية خصيصا للطرق الوعرة، ويشتمل النشاط على اجتياز الصخور والانجرافات والمنعطفات الحادة، والقيادة على مسارات ترابية وطرق غير ممهدة.

ويلزم أن تكون هذه الدراجات قادرة على مقاومة ضغوط استخدامها في الطرق الوعرة مع العقبات التي تقابلها مثل الأعشاب والصخور. وعادة ما تكون عجلات تلك الدراجات عريضة وكثيرة النتوءات لتؤمن ثباتا جيدا على الأرض الوعرة وامتصاصا فعالا للصدمات المتكررة.

تغريدات
اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

--
%d مدونون معجبون بهذه: