آبل تتوقع أن تكون هواتف آيفون بشاشات LCD أكثر طلباً من شاشات OLED

كما هو متوقع منذ فترة، فإن آبل ستقوم بإطلاق ثلاث هواتف آيفون جديدة هذا العام كما هو الحال مع العام الماضي، لكن هذه المرة ستحتوي الهواتف على شاشات OLED لنسخة آيفون X ونسخة أخرى أكبر منها، وكذلك نسخة آيفون عادية مع شاشة LCD بمواصفات أقل وسعر أقل.

وبالرغم من أن التوقعات كانت تُشير إلى إمكانية ارتفاع الطلب على الهواتف بشاشات OLED بسبب وضوحها العالية وإمكانياتها، إلا أن تقارير من داخل شركة آبل تتوقع العكس بحسب صحيفة ووال ستريت جورنال.

وكما ذكر تقرير الصحيفة، فإن آبل تتوقع أن يكون الطلب على الهواتف بالشاشة العادية LCD أعلى من نظيرتها، خاصة بسبب فرق السعر المتوقع بين الهواتف.

وبحسب التوقعات، فإن الشركة الأمريكية ستستمر بطرح الهواتف بنوعين من الشاشة لتوفير هواتف أقل ثمناً للمستخدمين، حيث من المتوقع أن تطرح آيفون X مقابل 800$-900$ فيما ستقوم بطرح آيفون X بلس مقابل 900$-1000$ وهو سعر مرتفع مقارنة بأسعار الهواتف الأخرى، لذلك ستطلق هاتف آيفون بشاشة عادية بدون خاصية 3D Touch بسعر حوالي 600$-700$ وبكاميرا أحادية العدسة وليست مزدوجة.

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