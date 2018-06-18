ترامب ينتقد سياسات ألمانيا وأوروبا تجاه الهجرة

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسة الهجرة في ألمانيا والدول الأوروبية، معتبرا أن سماحهم لملايين الناس باللجوء إليها “خطأ كبير”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على “تويتر”، الإثنين.

وقال ترامب في تغريداته إن “الشعب في ألمانيا ينقلب على قيادته بسبب قضية الهجرة التي تهزّ تحالف برلين الضعيف”.

وأضاف: “الجريمة في ألمانيا مرتفعة. والخطأ الكبير الذي تم ارتكابه في عموم أوروبا هو السماح لملايين الناس ممن غيروا ثقافتهم بعنف وقوة، بالدخول إليها”، في إشارة إلى استقبالهم اللاجئين.

وتابع قائلًا: “لا نريد أن يحدث لنا ما يحدث في أوروبا”.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم بألمانيا يواجه أزمة كبيرة نتيجة خلاف بين حزبيه الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، والاجتماعي المسيحي حول قضية اللاجئين؛ ما يثير مخاوف من انهيار الائتلاف، حسب مراقبين.

فوزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، يتمسك بمنع طالبي اللجوء القادمين من دول أوروبية من دخول ألمانيا، وإعادتهم بشكل قسري إلى الدول الأوروبية القادمين منها، وهو ما ترفضه المستشارة أنجيلا ميركل، وتصر على حل أوروبي مشترك لأزمة اللاجئين.

من جانب آخر، دعا ترامب، عبر تغريداته على “تويتر”، الحزب الديمقراطي إلى التصويت لصالح تغيير قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.

وتساءل: “لماذا لا يعطينا الديموقراطيون أصواتًا لإصلاح أسوأ قوانين الهجرة في العالم؟”، مضيفا: “أين هي الاحتجاجات على القتل والجريمة التي تسببها العصابات والبلطجية التي تدخل بلادنا بطريقة غير شرعية؟.

وتسعى سياسة إدارة ترامب الجديدة بشأن الهجرة، التي دخلت حيز التنفيذ مايو/ أيار الماضي، لتحقيق أقصى قدر ممكن من المحاكمات الجنائية بحق الأشخاص الذين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

ووضعت السلطات الأمريكية أولئك المهاجرين رهن الاعتقال ما أدى لفصل أطفالهم عنهم، وفق أسوشييتد برس.

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