المزروعي : السوق النفطية تقترب من التوازن وسنبحث مع شركائنا مستويات الانتاج المطلوبة

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر ” أوبك ” أن السوق النفطية تقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن .. وقال : ” سيكون هذا بلا شك موضوعا رئيسيا للمناقشة في اجتماع ” أوبك ” المقبل الذي سيعقد في 22 يونيو الجاري في فيينا.

وأضاف معالي المزروعي – في مقال وزعته وزارة الطاقة والصناعة اليوم – إن استقرارا مستداما لسوق النفط يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين وللاقتصاد العالمي كذلك ” .

وأعرب عن تفاؤله بتحقيق الاستقرار في السوق بسبب المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة ” أوبك ” وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب ” إعلان التعاون ” .

وقال : ” إن مستويات المخزون قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية سنة 2017 وأضحى السوق يقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن .. مضيفا : ” سيكون هذا بلا شك موضوعا رئيسيا للمناقشة في اجتماعنا المقبل في يونيو والذي سيجمع وزراء منظمة أوبك مع شركائها المستقلين”.

وتابع بقوله : ” سيكون علينا الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية وسنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من سنة 2018 وما بعدها ” .

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