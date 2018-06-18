الخارجية النمساوية: لم نتلق رداً من ألمانيا بشأن إدعاءات “التجسس”

أكدت الخارجية النمساوية اليوم الاثنين أن فيينا لم تتلق ردا رسميا من برلين بشأن ادعاءات تقارير صحفية بتجسس المخابرات الألمانية على سياسيين ومنظمات دولية وشركات في الأراضي النمساوية.

ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن مصادر بالخارجية النمساوية القول إن الوزارة لم تتلق بعد ردا رسميا من الحكومة الألمانية بشأن ادعاءات التجسس التي فجرتها صحيفتان نمساويتان.

وتوقعت المصادر التي لم تحددها الوكالة بإمكانية وصول الرد “المنتظر” في غضون الأيام القليلة القادمة وكان الرئيس النمساوي الكسندر فان در بيلن أعرب في وقت سابق عن الأمل في الحصول على “توضيحات كاملة” من جانب السلطات الألمانية مؤكدا أن مثل هذه الأعمال “ستعيد طرح مسألة الثقة بين الدول على المدى الطويل”.

وبدوره انتقد المستشار النمساوي سيبستيان كورتس “التجاوزات” الألمانية لكنه عمل في نفس الوقت على التخفيف من حدة الاحتقان بين البلدين.

وطلب المستشار النمساوي من برلين “تعاونا جيدا” لتسليط الضوء على التقارير الصحفية والكشف عن ابعاد هذه العملية وتوضيح الجهات التي كانت معرضة للتجسس.

وكانت صحيفتا (دير ستاندارد) اليومية و(بروفايل) الأسبوعية كشفتا عن أن عملاء للمخابرات الألمانية تجسسوا بشكل منهجي على سياسيين وشركات ومنظمات دولية في الأراضي النمساوية بينها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الصحيفتان إنهما استندتا إلى ملفات لجهاز المخابرات الاتحادية الألمانية وقامتا بتحليل قائمة وردت بها أسماء نحو ألفي هدف.

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