الكشف عن قواعد صارمة فرضها ألبرت آينشتاين على زوجته !

كشفت وثائق نشرها كتاب للسيرة الذاتية حول حياة أهم علماء العالم ألبرت آينشتاين عن قائمة طويلة من المطالب والقوانين الصارمة التي وضعها العالم لزوجته عالمة الرياضيات ميلفا ماريك لعدم الانفصال عنها .

وتضمنت قائمة المطالب التي حددها آينشتاين لزوجته بحسب موقع “ميل أون لاين” خلال فترة زواجهما التي استمرت 11 عاماً شروط محددة للتعامل معه جاء بها : “وضع ملابسي في حالة جيدة وغسلها ، أن أتناول وجباتي الثلاث بانتظام في غرفتي، الحفاظ على ترتيب وأناقة غرفة نومي ودراستي، وخصوصا مكتبي، عدم مطالبتي بالجلوس معك في المنزل أو الخروج أو السفر” !

كما تضمنت المطالب التي ذكرها العالم آينشتاين لزوجته التي تعد عالمة رياضيات مرموقة و ناجحة “التوقف عن التحدث معه إذا طلب ذلك ، وترك غرفة نومه أو دراسته مباشرة دون احتجاج إذا طلب ذلك ، والتعهد بعدم الاستخفاف به أمام الأطفال سواء من خلال الكلمات أو السلوك ”

وذكر محرر السيرة الذاتية لأينشتاين أنه من غير المستغرب أن الزواج لم يدم طويلاً في ظل هذه الشروط الصعبة التي وضعها العالم للحفاظ على طريقة حياته .

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