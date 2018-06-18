صلاح : 100 مليون مصري مصدر قوتي

قال محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم والمحترف في ليفربول الإنجليزي، إن جماهير بلاده هي مصدر قوته الحقيقية.

وفي مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، اليوم الأحد، أكد صلاح “قد تظنون أن ضغظ الجماهير لتسجيل الأهداف يشكل حملًا لي قد يدمر أي لاعب”.

وأضاف “أنا لا أراها بهذا الشكل، هؤلاء الجماهير هم أهلي ومصدر قوتي وإبداعي وليسوا حملًا على صلاح نفسه”.

وأوضح “عندما أنزل الملعب يكونون معي، 100 مليون مصري هم مصدر قوتي”.

وتزايدت فرص مشاركة صلاح في مباراة روسيا غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم بعد غيابه عن اللقاء الأول أمام أورغواي لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وتعول الجماهير المصرية آمالًا كبيرة على صلاح بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه خلال مباريات ليفربول في الموسم المنتهي.

وتتصدر روسيا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورغواي، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية المتذيل.

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