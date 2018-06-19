إطلاق وحدة تحكم «إكس بوكس» الجديدة في سبتمبر المقبل

بدأت شركة مايكروسوفت في قبول الطلبات المسبقة لجهاز التحكم التكيفي الجديد الذي يبلغ سعره 99.99 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن يتم شحن الطلبات في شهر سبتمبر المقبل.

تم تصميم جهاز التحكم التكيفي الجديد للأشخاص ذوي الإعاقات، ويحتوي الجهاز على زرين كبيرين قابلين للبرمجة و19 منفذًا يمكن توصيلهما بأجهزة طرفية مثل ذراع التحكم والازرار والمفاتيح حتى تصبح ألعاب Xbox وWindows 10 أكثر سهولة في الوصول إليها.

كانت مايكروسوفت قد كشفت لأول مرة عن هذه الوحدة في الشهر الماضي، ووعدت بشحنها في وقت لاحق من هذا العام.

يتم الآن تلقي الطلبات المسبقة لوحدة التحكم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال متجر مايكروسوفت عبر الانترنت، وكذلك في أستراليا والنمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال واسبانيا والسويد وسويسرا.

وقالت مايكروسوفت ان جهاز التحكم التكيفي Xbox سيكون متاحًا في شهر سبتمبر، على الرغم من ان الطلبات الأولية تظهر تاريخ الشحن في 3 أغسطس.

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