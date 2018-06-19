أحمد خليل: سعيد بالعودة إلى شباب الأهلي وطموحاتي بلاحدود

عبر اللاعب أحمد خليل عن سعادته بالعودة إلى شباب الأهلي دبي من جديد واللعب مع زملائه السابقين، وفريقه الذي نشأ فيه وتدرج داخله عبر مختلف المراحل السنية، متمنياً أن تكون العودة أقوى من قبل وأن يقدم أفضل العروض الفنية ويساهم بجدية في خدمة فرقة الفرسان الثلاثة.

وأكد أيضاً أنه متشوق للعب بألوان شباب الأهلي، وجاهز للعودة للتدريبات والتحضيرات بداية من الشهر المقبل مع انطلاقة التجمع الداخلي، ويرغب في تحقيق نجاحات جديدة مع زملائه في الموسم المقبل.

وبمجرد توقيع أحمد خليل على عقد عودته إلى صفوف شباب الأهلي دبي، غرد بعض زملائه السابقين ترحيباً بعودته إلى فرقة الفرسان، حيث رحب ماجد حسن بـ «الغزال الأسمر»، متمنياً له عودة قوية في ناديه وبين زملائه، كما أبدى جمهور شباب الأهلي ارتياحاً كبيراً بعودة أحمد خليل خاصة بعد انتقال السنغالي ماكيت ديوب إلى الدوري الصيني، وهو ما اعتبره أنصار بأنها صفقة جيدة تعيد الفاعلية إلى خط الهجوم، بعد المشاكل الكبيرة التي شهدها الفريق في تسجيل الأهداف بالموسم الماضي.

يذكر أن ابتعاد أحمد خليل البالغ من العمر 27 عاماً عن استاد راشد لم يستمر سوى فترة قصيرة، حيث انتقل في صيف 2017 إلى الجزيرة وفي الانتقالات الشتوية غادر باتجاه العين وتوج مع الزعيم بثنائية الدوري والكأس قبل أن يعود مع فتح باب الانتقالات الصيفية لموسم 2018/‏‏ 2019، إلى صفوف شباب الأهلي دبي بعد أن كان قريباً من الانضمام إلى الشارقة.

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