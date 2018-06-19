الإقتصاد: رسوم مشاهدة المونديال في المقاهي باطلة

أكدت وزارة الاقتصاد عدم قانونية الرسوم التي تفرضها المقاهي على روادها لمشاهدة مباريات كاس العالم، مشيرة إلى أنه لا تحصيل لرسوم بدون خدمة.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي في اتصال هاتفي مع «الرؤية» أنه يتحتم على المقاهي المصنفة بالدرجة السياحية إبراز تصريح دوائر السياحة المحلية بزيادة الأسعار للجمهور.

وأشار النعيمي إلى أنه يتعين على باقي المقاهي والكافيهات التي تفرض حداً أدنى للخدمة الحصول على تصريح من دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، داعياً المستهلك إلى التقدم بشكوى إلى الوزارة ضد المقاهي والكافيهات المخالفة.

وشدد على أن فرض رسوم مشاهدة التلفاز بجميع أشكالها مخالفة صريحة للقانون، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن تلك المحال عبر الخط الساخن.

وتفرض مقاهٍ وكافيهات على جماهير ومشجعي مباريات كأس العالم ما يتراوح بين 100 إلى 150 درهماً للطاولة حسب شهرة المقهى أو الكافيه، تحت مسمى الــ «مينيمم تشارج» حتى ولو لم تصل فاتورتهم إلى هذا المبلغ.

وذكر المشجع حمد هلال أن الرسوم التي تفرضها المقاهي باهظة بصورة لا يمكن تحملها ولا سيما مع وجود مباريات يومية جذابة نتيجة وجود أربعة فرق عربية تتنافس في المونديال.

وبدوره، أشار المشجع محمد سعد إلى أن أصحاب المقاهي يستغلون حاجة المشجعين لمشاهدة المباريات وسط الأصدقاء لفرض رسوم دون تقديم ما يوازيها من الخدمات، لافتاً إلى أن أكثر من 70 في المئة من عشاق الكرة يتابعون المباريات في المقاهي.

ومن جانبه، برر مدير مقهى في أبوظبي رفض الكشف عن هويته، الرسوم التي تفرضها المقاهي بحاجتها إلى تعويض ارتفاع أسعار بطاقات القناة الرياضية المحتكرة للبث الحصري للمباريات.

وطالب وزارة الاقتصاد بالتحقيق في الارتفاع السنوي لأسعار بطاقات القنوات المشفرة المستخدمة لأغراض تجارية.

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