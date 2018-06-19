«دفاع مدني رأس الخيمة» يسيطر على ثعبان داخل منزل

تمكنت فرق الدفاع المدني في رأس الخيمة من السيطرة على ثعبان تواجد داخل منزل أحد الأسر في منطقة جلفار، وذلك ثاني أيام العيد.

وقالت مصادر مطلعة في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، إن الإدارة تلقت مكالمة من أحد الأفراد يفيد بعثوره على ثعبان داخل منزله، حيث تم على الفور إرسال الفرق المختصة للتعامل السريع معه.

وذكرت أن الفرق بمجرد وصولها إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة عليه من ثم قتله للحيلولة دون تسببه في إيذاء آخرين.

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