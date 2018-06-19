بالصور.. حديقة السباحة مع الأسماك في إيطاليا

في حديقة زووم تورينو في بلدة كوميانا بالقرب من تورينو، يمكن للسياح الزائرون في الوقت الحالي أن ينزلون للسباحة برفقة الأسماك الاستوائية والبطاريق التي تم استقدامها مؤخرا إلى أحواض السباحة.

وبحسب صحيفة “يو أس أيه توداي” الأمريكية، فإن السياح يمكنهم أن يعيشوا تجربة رائعو بالاستحمام مع الأسماك الاستوائية المذهلة والمتعددة الألوان في حديقة زووم تورينو في إيطاليا، موضحة أن هذه هي الحديقة الأولى من نوعها في أوروبا التي تمكن الزارين من الاستحمام والغوص مع الأسماك الاستوائية القادمة من بحيرة ملاوي.

كما تضم البحيرة أيضا أسماك البلطي والباكو، في محاولة من الحديقة لاستنساخ بحيرة ملاوي ذات الجمال المذهل.

ومن جانبها، توضح وكالة “أنسا” الإيطالية أن هذه الأحواض المائية التي أطلق عليها اسم “شاطئ ملاوي”، الذي افتتح في مارس الماضي، يهدف إلى إعادة استنساخ بحيرة ملاوي بنظامها البيولوجي المذهل والمسجلة على قائمة التراث لليونسكو.

ويوضح خبراء أن العوم مع الأسماك الاستوائية هي تجربة تزيد من الحماسة بشكل عالي، كما أنها آمنة جدا، لأن هذه الأسماك عشبية.

ويفصل ستار شفاف هذه الأحواض عن أحواض أخرى يوجد بها أفراس النهر، مما يعطي منظرا خاصا خلال السباحة.

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