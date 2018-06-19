إيسكو يرحب بقدوم نيمار إلى ريال مدريد

يواصل مسؤولو ريال مدريد الإسباني، دراسة إمكانية التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأمر الذي دفع العديد من اللاعبين في صفوف الفريق الملكي، يرحبون بقدوم راقص السامبا إلى سانتياجو بيرنابيو، ويعتبر إيسكو الاركون آخر المنضمين لقائمة المنفتحين على فكرة التعاقد مع أغلى لاعب في العالم، وفقاً لموقع سبورت 360.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم نيمار، في الصيف الماضي، من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي، الموجود في عقده والمقدر بحوالي 222 مليون يورو، إلا أن اللاعب البرازيلي غير سعيد في العاصمة الفرنسية وقد ينتقل إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إيسكو في تصريحات صحفية خص بها إذاعة (كادينا سير) الإسبانية: “لا أعرف ما إذا كان فلورنتينو بيريز يُريد أن يدفع الكثير من المال للتعاقد مع نيمار.. في ريال مدريد يتواجد الأفضل وهو واحد منهم، سوف نرحّب بقدومه”.

وتابع اللاعب في نفس السياق: “أنا لست المدير الرياضي، لقد فُزنا بالكثير من الألقاب باللاعبين الذين لدينا، مدربنا الجديد سوف يدير الفريق بشكل جيد ونترك هذه المهمة له”.

وتحدث اللاعب أيضاً عن سيرجيو راموس، قائلاً: “هو دائماً في وسط كل شيء، لقد مر بوقتٍ مرير في هذه الأيام وعمل من أجل المنتخب داخل وخارج الملعب كما نرى كل يوم، هو مِثال لنا حيث ينشر جواً رائعاً لبقية أعضاء الفريق”.

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