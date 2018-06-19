دبي: استدعاها إلى شقة زميله ليحل مشكلتها فقام باغتصابها



أقدم شاب خليجي ( 23 عاماً ) على اغتصاب امراة عربية ( 29 عاما ) بعدما استدعاها إلى شقة زميله في دبي وقام بإغلاق الباب وأجبرها على شرب الكحول، وقام بتجريدها من ملابسها واغتصابها.

وقالت المجني عليها إنها كانت برفقة زميلها بإحدى الملاهي الليلية واتصل بها المتهم وطلب منها الحضور إلى شقة زميله في منطقة الورقاء بدبي ليناقش معها موضوع إقامتها كونها مخالفة لقوانين الإقامة ومقيمة بالدولة بصورة غير مشروعة وبمجرد دخولها الشقة طلب منها شرب الكحول وضربها وقام باغتصابها.

وأضافت أنها طلبت من المتهم أن يصطحبها إلى مقر سكنها وركبت معه في سيارته وأثناء سير المركبة فتحت الباب وهربت من السيارة واستقلت سيارة أجرة وتوجهت إلى المنزل وفي اليوم التالي توجهت الى مركز الشرطة وفتحت بلاغ ضده.

من جهته، اعترف المتهم بتحقيقات النيابة بعلاقته مع المجني عليها منذ حوالي سنة ونصف وأنه كان يقوم بمعاشرتها وأن كل ذلك تم برضاها، وقال إنه قام بإيصالها بمركبته يوم الواقعة وكان يوجد ازدحام مروري فقامت بفتح الباب ولاذت بالفرار، حيث أنكر قيامه بالإعتداء عليها.

وعليه قررت النيابة العامة إحالة المتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمادة الإتهام.

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