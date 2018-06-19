كهرباء ومياه دبي تدعو إلى استخدام الأجهزة الكهربائية خارج ساعات الذروة

في إطار حملتها الصيفية السنوية “لنجعل هذا الصيف أخضر” والتي تتضمن عدداً من الإرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال شهور الصيف، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي “ساعات الذروة” لتشجيع المتعاملين على الحد من استخدام الأجهزة الكهربائية خلال ساعات ذروة الاستهلاك من 12 ظهراً إلى 6 مساءً، قدر الإمكان وجدولة استخدامها في الفترة الصباحية أو المسائية. وتتضمن هذه الأجهزة سخان المياه، والفرن الكهربائي، وغسالة الملابس وغسالة الصحون، والمكواة وغيرها من الأجهزة التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نعمل في الهيئة على دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030. ونهدف من خلال المبادرات والحملات التي تطلقها الهيئة على مدار العام، إلى الارتقاء بمفهوم ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ليصبح سلوكاً يومياً لدى جميع أفراد المجتمع، وحث السكان على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول لضمان استدامة الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة”.

وأشار سعادة الطاير إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك جميع فئات المستهلكين في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية عبر العديد من البرامج والمبادرات البيئية والحملات التوعوية التي حققت وفورات مهمة خلال الأعوام الماضية، وأثبتت إمكانية مساهمة جميع أفراد المجتمع في دعم الجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى الحد من ظاهرتي التغير المناخي والاحتباس الحراري من خلال تبني سلوكيات إيجابية في العمل والمنزل.

وأشارت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس – التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة إلى أن “ساعات الذروة” تهدف إلى حث أفراد المجتمع على استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة في الفترة الصباحية أو المسائية خارج أوقات ذروة الاستهلاك وتجنب الفترة من 12 ظهراً إلى 6 مساءً قدر الإمكان، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة خلال أشهر الصيف وخاصة أثناء فترة ذروة الاستهلاك إلى زيادة إنتاج الطاقة وبالتالي استهلاك كميات أكبر من الوقود وزيادة الانبعاثات الكربونية.

يشار إلى أن برامج ومبادرات الهيئة حققت نتائج مهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف القطاعات، فبين عامي 2009 و2017، حقق متعاملو الهيئة وفورات بلغت 1.677 تيراوات ساعة من الكهرباء، و6.66 مليار جالون من المياه، بما يعادل أكثر من مليار و38 مليون درهم. وأسهمت هذه الوفورات في تقليل ما يقرب من 900 ألف طن من الانبعاثات الكربونية. ونجحت جهود الهيئة في مجال الترشيد في خفض استهلاك القطاع السكني بنسبة 19% للكهرباء و27% للمياه، والقطاع التجاري بنسبة 9% للكهرباء و29% للمياه، والقطاع الصناعي بنسبة 14% للكهرباء و28% للمياه، والمؤسسات التعليمية بنسبة 10% للكهرباء و24% للمياه، والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 12% للكهرباء و21% للمياه. ويعادل هذا الوفر التراكمي في الكهرباء والمياه ما يزيد عن مليون شجرة، وأكثر من 104 مليون مصباح موفر للطاقة، وأكثر من 12 ألف مسبح أولمبي.

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