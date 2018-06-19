عربية تعتدي على شرطي وتستهزئ به أمام المسافرين بدبي

أقدمت امرأة عربية ( 33 عاماً) بالإعتداء على شرطي والإستهزاء به أمام المسافرين في المطار والتحدث معه بصورة غير لائقة وبصوت عالي، حيث قامت بالإشارة عليه مستهزءة به قائلة “أنت هنا لخدمتي فقط”، كما قامت بدفعه بيدها لتخويفه والتقليل من شأنه.

وقال المجني عليه (34 عاماً ) في تحقيقات النيابة العامة بدبي، أثناء إشرافه على عملية تنظيم المسافرين القادمين للدولة، طلب من المتهمة الإلتزام بالمسارات المخصصة للمسافرين أثناء ختم الجوازات والتوجه الى المسار الخاص بالوافدين وعدم الوقوف في الطابور الخاص بالمواطنين فرفضت ذلك، واشتاطت غضباً وأحدثت فوضى بالمكان وأصرت على الوقوف في مكانها.

وتابع المجني عليه، أنه طلب من المتهمة الذهاب برفقته للضابط المناوب وقامت بدفعه عدة مرات والاستهزاء به أمام المسافرين ولدى وصولهما إلى الضابط وجهت له شتيمه، وفتح بلاغ ضدها.

وعليه قررت النيابة العامة إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات ومعاقبتها طبقاً لمواد الإتهام.

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