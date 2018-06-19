«نقل أبوظبي» تسحب تصريح سائق متهور كاد يتسبب في دهس طفل

أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي أنها سحبت تصريح سائق حافلة مدرسية متهور كاد يتسبب في دهس طفل عندما كان يحاول عبور الطريق إلى منزله بمنطقة الفلاح السكنية الأسبوع الماضي، حيث لم يلتزم السائق بإشارة ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية، وهي ذراع آلي مزود بلوحة مكتوب عليها كلمة “قف” ويستخدم للتنبيه بأن الحافلة المدرسية متوقفة لصعود أو نزول الطلاب. ويتوجب على سائقي المركبات التوقف الكامل عند تشغيلها وبمسافة لا تقل عن خمسة أمتار لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان. ولكن ما حدث كان خلاف ذلك عندما كانت الحافلة متوقفة وتنتظر قيام المشرفة المرافقة للطفل بتوصيله لعبور الطريق إلى منزله، تفاجأت بحافلة مدرسية أخرى مسرعة متجاوزة الحافلة الاولى من الخلف ومتجهة نحوهم قبل أن تتمكن المشرفة في اللحظات الأخيرة من تفادي الخطر وإنقاذ حياة الطفل.

كما وجهت دائرة النقل إنذارا للجهة المشغلة التي يعمل لديها السائق واتخذت بعض الإجراءات الأخرى بحقها مطالبة إياها بضرورة الالتزام التام بالقوانين والتشريعات الخاصة بالنقل المدرسي وضمان انضباط سائقيها والتأكد من احترافيتهم وحسن سلوكهم، والتزامهم بسلامة وأمن الطريق وعدم تعريض حياة وسلامة الآخرين للخطر.

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