«التغير المناخي والبيئة» تقرر حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية روسيا

استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤرة بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في جمهورية روسيا في مقاطعة (KURSKAYA OBLAST) وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة، قررت وزارة التغير المناخي والبيئة،حظر استيراد كافة انواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها الغير معاملة حرارياً من مقاطعة (KURSKAYA OBLAST)، بالإضافة الى المقاطعات المصابة سابقاً RESPUBLIKA KALMYKIYA, KOSTROMSKAYA OBLAST)، (ASTRAKHANSKAYA OBLAST في جمهورية روسيا ولحين استقرار الوضع الصحي، والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات روسيا.

يأتي القرار انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة، وتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة ومدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوزارة إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة”.

وتجدر الاشارة إلى أن الوزارة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.

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