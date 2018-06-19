إطلاق مسابقة البطل لاختبار مهارات عشاق كرة القدم في الدولة

أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية الإمارات 2018 رسمياً مسابقة البطل في رحلة البحث عن أبرز كفاءات كرة القدم داخل الدولة انطلاقا من بوادي مول في العين مساء يوم الاثنين 18 يونيو.

وبعد انطلاقتها الرائعة في عام 2017، تعود المسابقة هذا العام لدعوة عشاق كرة القدم في دولة الإمارات للمشاركة واختبار مهاراتهم الكروية ضمن سلسلة من التحديات التفاعلية المبنية على مستوى المهارة الكروية والمصممة حسب مراكز اللاعبين في الملعب.

وشهدت انطلاقة مسابقة البطل في العين الكثير من الحماسة والإثارة، تخللها استعراض ردود الفعل السريعة المطلوبة من حراس المرمى البارعين، وسرعة ورشاقة المدافعين المحترفين، والسيطرة المثالية على الكرة من قبل لاعبي خط الوسط، وبراعة التسديد والتهديف للاعبي خط الهجوم، وذلك ضمن أربع فئات عمرية بالنسبة للمشاركين.

وأكد أحمد عبدالله القبيسي، مدير إدارة التسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018 أن نسخة مسابقة البطل عام 2017، حظيت بشعبية كبيرة في أوساط عشاق كرة القدم، حيث تجسدت عبر المشاركة الفاعلة للمتسابقين من مختلف أنحاء الدولة. وتبدو مسابقة البطل هذا العام مبشرة جدا لا سيما بعد توافد عدد كبير من محبي اللعبة وبمختلف الأعمار للمشاركة في الافتتاح لدى بوادي مول في العين.

وأضاف: تعتبر تجربة كأس العالم للأندية FIFA المكان الأمثل لالتقاء الأصدقاء وأفراد العائلة وخوض المنافسات الشيقة. ويمكن للمشاركين التعرف على حقيقة مهاراتهم ومقارنتها بقدرات أساطير بطولة كأس العالم للأندية ، مثل رونالدو، وميسي وأبطال محليون مثل عمر عبدالرحمن، ومشاهدة أبطال الكأس في أبوظبي في ديسمبر”.

وبعد مشاركة أكثر من 63 ألف عاشق لكرة القدم في عام 2017، ستتجول تجربة كأس العالم للأندية FIFA مجدداً في 70 موقعاً على مدى 200 يوم في كل من أبوظبي، والعين، ودبي لتمنح عشاق كرة القدم فرصة فريدة من نوعها لاستعراض مهاراتهم ضمن ثمانية تحديات تتصل بأربع فئات عمرية.

وسيتم احتساب النتائج تلقائيًا عبر آلية متطورة ودقيقة، ليحظى الخمسة الأوائل في كل فئة عمرية عند نهاية المسابقة بجوائز مميزة وتجارب استثنائية على الملعب برفقة أساطير كرة القدم. وتقام احتفالية الفوز داخل قرية عشاق كرة القدم الخاصة بالبطولة في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي واستاد هزاع بن زايد في العين شهر ديسمبر المقبل.

وللمنافسة على لقب مسابقة البطل ينبغي على عشاق كرة القدم زيارة تجربة كأس العالم للأندية FIFA خلال جولتها المتنقلة. وفيما لا تتخطى قيمة رسوم المشاركة 25 درهم، سيحظى المتنافسون على لقب البطل بالمساحة الأمثل لاستعراض مهاراتهم في كرة القدم والمنافسة للفوز باللقب في نهاية البطولة. وسيحصل المشاركون على تذاكر تخولهم حضور أي من مباريات الأيام الثلاثة الأولى لكأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وستشهد مسابقة البطل عودة “ظبي”، الغزال العربي والشخصية الرمزية الرسمية للبطولة. وسيتفاعل ’ظبي‘ مع الآلاف من عشاق كرة القدم داخل المراكز التجارية والمدارس في أبوظبي والعين.

وتتواصل فعاليات مسابقة البطل وتجربة كأس العالم للأندية FIFA في “بوادي مول” حتى 30 يونيو، قبل متابعة جولاتها. وبوسع عشاق المستديرة الانضمام إلى هذه المسابقة الفريدة والمشاركة في التحدي لدى المواقع التالية:

بوادي مول – العين ( 18 يونيو – 28 يونيو ) ، أبوظبي مول ( 30 يونيو – 7 يوليو ) ، الوحدة مول – أبوظبي ( 9 يوليو – 15 يوليو ) ، العين مول ( 26 يوليو – 4 أغسطس ) ، ياس مول – أبوظبي ( 9 أغسطس – 18 أغسطس ) ، دبي مارينا مول ( 23 أغسطس – 25 أغسطس ) ، مارينا مول – أبوظبي ( 30 أغسطس – 9 سبتمبر ) ، بوتيك مول – أبوظبي ( 13 سبتمبر – 15 سبتمبر ).

وستتضمن التجربة برنامجاً للتوعية المجتمعية حيث تشمل الجولة 24 مدرسة وجامعة وأكاديمية لكرة القدم في شتى أنحاء الدولة على مدار أكثر من 30 يوماً لتعزيز مشاركة أكثر من 4000 طالباً. وستختتم الجولة في مناطق خاصة بعشاق كرة القدم في وجهتي كأس العالم للأندية الإمارات 2018 استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي واستاد هزاع بن زايد في العين.

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