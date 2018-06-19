612 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ158 مليون في جزر العالم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 612 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 175 مبايعة بقيمة 390 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضى بقيمة 192 مليون درهم و 161 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 198 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 158 مليون درهم فى منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الثنيه الثالثة تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة جميرا الاولى.

و قد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 6 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 و أخيرا مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها24 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الأولى بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 222 مليون درهم منها 22 رهونات أراضى بقيمة 137 مليون درهم و 46 رهونات فلل وشقق بقيمة 85 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة النهده الثانيه بقيمة 71 مليون درهم وأخرى فى منطقة الخليج التجارى بقيمة 47 مليون درهم.

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