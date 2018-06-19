بلدية الشارقة تزرع 3 آلاف زهرة في شارع الاتحاد باستخدام التقنيات الحديثة

في إطار توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه بالزراعة، أنجز قطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة مشروع زراعة الجزيرة الوسطية في شارع الاتحاد بالإمارة، واستخدام المحابس الكهربائية الذكية المتطورة المستدامة التي تعمل بالبطارية كأول مرة في المشاريع الزراعية على المستوى الحكومي، حيث تعمل البلدية من خلال منظومة عمل متطورة في مختلف القطاعات، وخصوصاً قطاع الزراعة والبيئة والذي بات يعتمد اعتماداً كلياً على التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المشاريع التي يقوم بها، بما يرسخ استراتيجية البلدية لتقديم كل خدماتها بالشكل الأمثل وعلى مستوى عالٍ من الجودة والتطور الكبير، كما يأتي المشروع امتداداً لمشاريع سابقة كرس خلالها القطاع ثقافة التطور التكنولوجي.

وفي هذا السياق أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تعمل بخطى ثابتة وتميز مستمر وتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى الزراعة اهتماماً كبيراً حتى باتت الشارقة واحة غناء توخر بالمسطحات الخضراء والأشجار المتعددة والزهور الجميلة المتناثرة في مختلف مرافقها، ومن هذه الرؤية تعمل البلدية على زيادة مساحة الكساء الأخضر واستغلال جميع المناطق وزراعتها بما يضفي على الإمارة جمالاً ابداعياً لتكون المكان الأمثل لقضاء أجمل الأوقات من قبل القاطنين والزوار.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية باتت تعتمد على التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، والبحث عن أساليب ابتكارية سواء في مجال الريّ أو الزراعة، وقد سبق وأن قامت بافتتاح مشروع الري الذكي الذي يعتبر إضافة نوعية لطريق وأساليب الري، وانطلاقة متميزة لقطاع الزراعة والبيئة.

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة، أن مشروع زراعة الجزيرة الوسطية في شارع الاتحاد، يأتي تجسيداً لاهتمام البلدية بالزراعة وزيادة المسطحات الخضراء، واستغلال المساحات لإضفاء مناظر جمالية عليها من خلال الزراعة، حيث شملت مراحل إنجاز المشروع على أعمال زراعة شجيرات الجهنمية المزهرة في الجزيرة الوسطية بشارع الإتحاد، وذلك من جسر الخلفاء الراشدين إلى جسر النهدة وبطول حوالي (2) كم، مع تنفيذ شبكات الري اللازمة حيث تم استخدام المحابس الكهربائية الذكية المتطوره التي تعمل بالبطارية كأول مره في مشاريع البلدية.

وأشار التفاق إلى أنه تم تجهيز التربة الزراعية وخلطها بالسماد العضوي، وعمل جميع تجهيزات الامن والسلامة باعتبار الشارع من الشوارع الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة، وفي هذا الإطار أشاد التفاق بالدور الكبير لكل من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، في أخذ كل احتياطات الأمن والسلامة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز وزراعة الشجيرات، وتركيب أنابيب الري بإستخدام المحابس الكهربائية التي تعمل بالبطارية، مؤكداً أنه تمت زراعة الجزيرة بأكثر من3 آلاف شتلة من شجيرات جهنمية المزهرة بألوانها المتعددة، وتنفيذ شبكات الري والانتهاء من المشروع بزمن قياسي خلال 4 أيام فقط.

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