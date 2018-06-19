قوات التحالف العربي : ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية بالحديدة

بواسطة / بتاريخ 2018-06-19 في 3:30 م /
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رصدت قوات التحالف العربي خلال عملية تحرير محافظة الحديدة قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران باستهداف المدنيين بواسطة الدبابات حيث لوحظ وجود دبابة في منطقة مباني تطوير تهامة شمال غرب المطار تقصف المباني السكنية.

وأكدت قوات التحالف العربي ان استخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في عام 1949 ، داعية المجتمع الدولي الى ممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف اعتدائهم على الشعب اليمني.

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