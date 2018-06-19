“صحة دبي” تفتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الدراسية “طب وعلوم”

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرنامج الرعاية الدراسية “طب وعلوم” اعتبارا من اليوم 19 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

وقالت آمنة السويدي مديرة إدارة الموارد البشرية في الهيئة إن ” صحة دبي ” نجحت في استقطاب العشرات من الطلاب والطالبات المواطنين لدراسة الطب والعلوم الصحية في أعرق الجامعات داخل الدولة وخارجها وذلك منذ أن أطلقت برنامجها الطموح في العام 2016.

وأوضحت أن فكرة البرنامج تقضي بإستقطاب النخب الطلابية من حملة شهادة الثانوية العامة من المواطنين لإستكمال دراساتهم الجامعية في مجال العلوم الطبية والصحية بما يتوافق مع توجهات الدولة بوجه عام وتطلعات دبي بشكل خاص ويتفق في الوقت نفسه مع الطلب العالمي المتزايد على الخدمات الصحية الذي يفتح بدوره المجال واسعا لإستثمار العقول المواطنة بالشكل الأمثل ويزيد من القدرات التنافسية للدولة وإمارة دبي على وجه التحديد في أحد أهم المجالات العلمية والمهنية ويزيد كذلك من دور الإمارات في حركة تطور العلوم والبحوث الطبية .

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