أسرة المواطن المفقود تكشف تفاصيل اختفائه قبل ثمانية أيام

بواسطة / بتاريخ 2018-06-19 في 4:22 م /
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أفاد المواطن سالم خلفان الكندي شقيق المواطن سيف خلفان الكندي الذي تغيب عن أسرته أكثر من ثمانية أيام بأن شقيقة خرج فجر يوم الاربعاء الماضي كعادته متجهاً لإمارة الفجيرة إلا أنه لم يعد منذ ذلك الحين مشيراً إلى أنهم عثروا على مركبته في نفس اليوم ،مركونه بأحد الطرقات الداخلية الجبلية بمنطقة الحيل التي يسكنها وبداخلها جميع أجهزته الإلكترونية الأمر الذي زاد من حيرتهم.

وقال الكندي “لم نعتد على غيابه المفاجئ ومنذ أن خرج من المنزل ووالديه وأخوته في حالة بحث مستمرة ، إذ لم نستطع أن نقضي العيد كغيرنا في فرح وسرور فقد قضيناه في الانتظار وتقرب عودته”.

وأشار إلى أن المتغيب يبلغ  العمر 28 سنة وهو غير متزوج ويعمل في جهة حكومية وليس لديه اي عداوات مع أحد انما عرف عنه الهدوء والسكينة، منوهاً انه لم يتم التوصل لمكانه إلى الآن”.

وأكد لقائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي  أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة تواصل  بحثها عن المواطن سيف خلفان الكندي في العقد الثالث من العمر على إثر بلاغ تقدم به ذووه يوم الخميس الماضي.

وعلى فور ورود البلاغ أمر اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بتشكيل فريق بحث وتحري للتعامل مع البلاغ ولايزال البحث جار عن المفقود.

وتناشد شرطة الفجيرة أفراد المجتمع ممن لديه معلومات عن المتغيب التواصل مع غرفة العمليات على الهاتف 092051100 أو 999.

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