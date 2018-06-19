رسمياً | طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة فرنسا والبيرو

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة محمد عبد الله حسن لقيادة مباراة منتخبي فرنسا والبيرو يوم الخميس المقبل ضمن مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم المقامة حاليا في روسيا، إذ يعد هذا أول ظهور رسمي للحكم محمد عبد الله كحكم ساحة بعدما ظهر حكما رابعا في مباراة المانيا والمكسيك الى جانب الحكم الإيراني علي رضا.