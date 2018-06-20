الطقس اليوم صحو وحار بوجه عام مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة

بواسطة / بتاريخ 2018-06-20 في 7:00 ص /
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حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 20/ 06 /2018إلى الساعة 0800 يوم 21 / 06 / 2018

صحو وحار نهارا بوجه عام ، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة الى  معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، خاصة شمالا، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 25 كم/ساعة بوجه عام على اليابسة، تصبح شمالية غربية /30 – 45 كم/ساعة على البحر في البداية.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس صحوا بوجه عام و مغبر أحياناً، مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، و ارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس و انخفاضها في يوم الجمعة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في البداية، تنشط مع صباح الجمعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على السواحل خاصة شمالاً، والبحر خفيف الى متوسط الموج في البداية، يضطرب مع صباح الجمعة في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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