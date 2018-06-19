“دبي مول” يثري تجربة المتسوقين بمنحهم أميال “سكاي واردز”

وقّعت “إعمار مولز” اتفاقية شراكة مع برنامج الولاء “سكاي واردز” الحائز على الجوائز والتابع لشركة طيران الإمارات، لتأسيس برنامج مكافآت مبتكر للمتسوقين. وعبر إطلاق “برنامج إعمار مولز للمكافآت”، يتسنى لجميع زوار دبي مول الذين يشترون أي نوع من المنتجات أو الأطعمة أو البطاقات من مختلف الوجهات الترفيهية التي يحتضنها، كسب أميال سكاي واردز بأسلوب بسيط: تسوق واكسب وسافر.

ويعتبر “برنامج إعمار مولز للمكافآت” ساري المفعول حالياً في “دبي مول”، ويكافئ المتسوقين الذين ينفقون مبلغ 100 درهم أو أكثر بمنحهم أميال سكاي واردز بمعدل ميل واحد مقابل كل دولار أمريكي (نحو 3.67 درهم) ينفقه أعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية، وميل واحد مقابل كل دولارين ينفقهما أعضاء الفئة الزرقاء، وذلك على المشتريات من جميع متاجر التجزئة والمطاعم والنشاطات الترفيهية مثل “دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” ووجهة الواقع الافتراضي الجديدة “فيرتشوال رياليتي بارك”، و”حلبة دبي للتزلج”، و”ريل سينما”.

وبهذه المناسبة قال ناصر رفيع الرئيس التنفيذي لشركة “إعمار مولز”: “يعتبر ’برنامج إعمار مولز للمكافآت‘ ثمرة تعاون مشترك بين اثنتين من أبرز العلامات التجارية في دبي وهما ’إعمار مولز‘ و’طيران الإمارات‘، ويمنح سكان المدينة وزوارها برنامج مكافآت يعد الأول من نوعه. وبصفته أكبر وجهات التسوق والترفيه وأكثرها استقطاباً للزوار في العالم، يحظى زوار دبي مول الذين يبلغ عددهم أكثر من 80 مليون شخص سنوياً بعروض لا تضاهى مع خيارات واسعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه. ويأتي هذا البرنامج المتميز انطلاقاً من رغبتنا بالارتقاء بتجربة الزوار عبر تقديم المكافآت المجزية في قطاع السفر للعملاء”.

ومن جهته أشار الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: “يسعدنا إبرام هذه الشراكة المتميزة مع ’إعمار مولز‘ لرفد أعضاء برنامجنا بمزيد من الفرص المجزية لكسب الأميال. ولا شك في أن دبي مول وجهة رائدة للتسوق والترفيه، وسيثري تجربة أعضاء برنامجنا من المقيمين والزوار على حدٍ سواء. وفي ضوء هذه الشراكة، أصبح بإمكان أعضاء برنامج ’سكاي واردز‘ في طيران الإمارات استبدال أميالهم برحلات على متن طائراتنا ومجموعة واسعة من عروض أنماط الحياة التي تشمل الإقامات الفندقية وتذاكر لحضور الأحداث الرياضية العالمية”.

وسيعمل “برنامج إعمار مولز للمكافآت” من خلال تطبيق “دبي مول” للهواتف المتحركة. وللبدء بكسب أميال سكاي واردز، يتعين على المتسوقين التسجيل في البرنامج مباشرة عبر التطبيق وربط حساب “سكاي واردز” الخاص بهم ومسح فاتورة الشراء من إحدى متاجر دبي مول عبر خاصية متوافرة في التطبيق، على ألا يقل مبلغ كل فاتورة عن 100 درهم وأن يتم مسحها في نطاق زمني لا يتخطى 14 يوماً من تاريخ عملية الشراء الأصلية. وبالنسبة للمشتريات التي لا تتخطى قيمتها 1000 دولار أمريكي (نحو 3672 درهم)، سيتم إيداع أميال سكاي واردز المكتسبة في حساب العضو خلال 24 ساعة، أما المشتريات التي تزيد عن 1000 دولار، فقد تستغرق عملية التفعيل وقتاً أطول.

ويمكن لأعضاء برنامج طيران الإمارات “سكاي واردز” من الفئتين البلاتينية والذهبية كسب عدد غير محدود من الأميال شهرياً، في حين يتمكن أعضاء الفئتين الفضية والزرقاء من الإنفاق وكسب ما يصل إلى 10 آلاف و5 آلاف ميل شهرياً على التوالي.

ويحصل أعضاء برنامج طيران الإمارات “سكاي واردز” من الفئة البلاتينية على مواقف سيارات مخصصة في مواقف الأزياء، الطابق P2، ودخول مجاني إلى ردهة منطقة الأزياء “فاشن أﭬنيو”.

ويعد “دبي مول” أكبر وجهات التسوّق والترفيه في العالم وهو جزء من “وسط مدينة دبي”، أبرز مشاريع “إعمار العقارية”.

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