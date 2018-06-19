منتخب اليابان يصنع التاريخ أمام كولومبيا

حقق منتخب اليابان إنجازًا فريدًا بعد تغلبه على نظيره الكولومبي، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمونديال روسيا.

وقالت شبكة “بي بي سي” الإنجليزية، إن المنتخب الياباني حقق الفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية لأول مرة في تاريخه بنهائيات كأس العالم.

كما أصبح منتخب اليابان أول فريق من قارة آسيا يسجل هدفين أو أكثر في مباراة بكأس العالم ضد خصم من أمريكا الجنوبية.

وكان المنتخب الياباني حقق الفوز على كولومبيا بنتيجة (2-1) ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالمونديال.

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