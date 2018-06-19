شاهد بالصور | رحلة إلى إشبيلية في إسبانيا

إشبيلية هي عاصمة إقليم الأندلس في جنوب إسبانيا، وتمتاز بمبانيها الزاهية بالألوان والمتعددة للطراز المعماري بين القديم والعصور المتوسطة، والعصور الحديثة.

ويحمل بناء هذه المدينة التي تضم الكثير من المعالم التاريخي الرائعة، اسطورة خاصة، والتي وفقا لها أن هيركليس هو من بناها، وزينها بأجمل الألوان، بين الازرق والأصفر والأحمر والبرتقالي.

أحد أشهر المناظر من هذه المدينة، هي واجهات المباني المتراصة على نهر جوادالكويفر في حي جيبسي.

وتوضح صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن هذه المدينة تعرف أيضا بمهرجاناتها العديدة وجزء كبير من معمارها المنتقل من العالم العربي، لاسيما وأن الكثير من الحضارات مرت على هذه المدينة.

تلفت الصحيفة إلى أن تراث الكثير من الحضارات لا يزال باقيا، لاسيما التراث الإسلامي، فهناك قصر المورق.

ومن معالم المدينة ومناظرها المذهلة لاسيما خلال المساء، هو المنظر الملون المنبعث من كوبري تريانا فوق نهر جوادالكويفر، حيث تتلألئ الأضواء في المياه في منظر مذهل.

وهناك أيضا سوق “ميركادو” في حي تريانا، على جانب القلعة المتوسطية.

وهناك أيضا بلازا دي إسبانيا، وهو ميدان يشتهر بفن الأرابيسك الذي يعود للحضارة الإسلامية.

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