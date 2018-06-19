السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا حوثيًا فوق خميس مشيط

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، اليوم الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقه مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في سماء خميس مشيط، بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن “قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط”، دون أن تورد مزيدًا من التفاصيل.

من جهتها، قالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم جماعة الحوثيين إن “القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) استهدفت شركة أرامكو في أبها بعسير بصاروخٍ باليستيٍ من طراز بدر1”.

يأتي إطلاق الصاروخ في وقت تحتدم فيه، العمليات القتالية على طول الساحل الغربي لليمن باتجاه محافظة “الحديدة” غربي اليمن، التي بدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي، فجر الأربعاء الماضي، عملية عسكرية لتحريرها من الحوثيين.

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