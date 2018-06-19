روسيا والهند تتخليان عن الدولار في صفقات الأسلحة

تسعى روسيا والهند لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، عبر استخدام العملات الوطنية في الصفقات العسكرية المبرمة بين البلدين.

وذكرت صحيفة “The Economic Times” الهندية، أن “عقوبات واشنطن ضد موسكو تعرقل صفقات دفاعية بين روسيا والهند بقيمة ملياري دولار أمريكي”.

ويتعذر في ظل العقوبات تنفيذ حوالات بنكية بعملة الدولار، لذلك يعمل البلدان على تجاوز هذه العقبة والتخلي عن العملة الأمريكية، بحسب المصدر نفسه.

وتعد الهند إحدى أكبر مشتري الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، إذ أبرمت عقودا مع روسيا منذ ستينيات القرن الماضي بقيمة 65 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الصفقات التجارية الموقعة بين البلدين في الوقت الراهن حوالي 12 مليار دولار.

يشار إلى أن الهند أعربت عن استعدادها لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “S400″، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وسط معارضة شديدة من الولايات المتحدة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في 2017 قرابة 9.4 مليارات دولار، منها 6.8 مليارات دولار هي صادرات روسية إلى الهند، مقابل واردات بقيمة 2.9 مليار دولار، وفقا لبيانات موقع”ITC Trade”.

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