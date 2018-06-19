لبنان | وزير الداخلية يتجه لوقف إعفاء الإيرانيين من ختم جوازاتهم في مطار بيروت

يدرس وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، قرارا لإلغاء إجراء يسمح للمواطنين الإيرانيين بالدخول والخروج من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت دون ختم جوازاتهم، وفق مصدر رسمي.

وجارٍ العمل بقرار إعفاء الإيرانيين من ختم جوازاتهم في مطار بيروت، والاكتفاء بختم بطاقات للدخول منذ عهد حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي (2011 ـ 2013).

وقال مصدر بوزارة الداخلية اللبنانية اليوم الثلاثاء، إن “القرار (عدم ختم الجوازات) تم اتخاذه منذ فترة طويلة” مضيفا أن “المشنوق سيعمل على إلغاء الإجراء، واتباع الإجراءات الرسمية التي تحصل مع كافة المسافرين العاديين، وهي ختم جواز السفر عند دخول لبنان”.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن تايمز” في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي، إن السفارة اللبنانية لدى طهران “أعلنت أنه من أجل تسهيل سفر الإيرانيين من وإلى لبنان، لن يتم ختم جوازات سفرهم في مطار بيروت خلال رحلتهم إلى إيران”.

واعتبرت الصحيفة أن “حزب الله” اللبناني “يفسد” مطار رفيق الحريري الدولي، وقد سمح لـ “الحرس الثوري الإيراني بالحصول على المطار قاعدة لعمليات النظام الإيراني التي تشمل نقل أسلحة ومقاتلين إلى المواقع والبلدان التي تخدم الحرس الثوري”.

فيما أوضحت الخارجية اللبنانية في بيان صدر أمس، أن “هذا الإجراء هو من صلاحيات الأمن العام اللبناني، وهو من اتخذ قرار ختم بطاقة الدخول بدلا من الجواز”.

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