رئيس الوزراء الأردني: علاقاتنا المتوازنة مع دول العالم تحمينا من أي ضغوطات

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الثلاثاء، إن علاقات بلاده “المتوازنة” مع دول العالم تحميها من أي ضغوطات قد تتعرض لها.

حديث “الرزاز” جاء في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه المنصب مطلع يونيو / حزيران الجاري، من مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان.

وأشار الرزاز في السياق ذاته، أن “جلالة الملك (عاهل البلاد عبد الله الثاني) بنى خلال السنوات الماضية شبكة من العلاقات مع دول العالم”، إلا أنه أكد استقلالية قرار عمّان السياسي والاقتصادي.

كما تطرق إلى لقاءات العاهل الأردني، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص للاتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات.

ولفت أن تلك اللقاءات تناولت تأكيد وقوف الأردن عند ثوابته بشأن القدس وحماية المقدسات الإسلامية، والحفاظ على الوصاية الهاشمية، والوصول إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي 5 يونيو / حزيران الجاري، كلف عاهل البلاد عمر الرزاز بتشكيل حكومته الجديدة، خلفا لـ “هاني الملقي” الذي أقاله على خلفية احتجاجات شعبية عمت البلاد ضد قانون لضريبة الدخل.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات