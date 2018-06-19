السعودية | استشهاد رجل أمن أثناء مداهمة لمروجي مخدرات في “عسير”

استشهد فجر الثلاثاء النقيب عبدالله عسيري، من منسوبي شرطة عسير في المملكة العربية السعودية، بطلق ناري أثناء مداهمة لأحد مواقع ترويج المخدرات.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي في بيان إنه “عند مداهمة رجال الأمن بمنطقة عسير لأحد المواقع التي اتخذها المخالفون للأنظمة مقراً لنشاطهم الجنائي في ترويج المخدرات والمسكرات، وذلك ليلة الخامس من شهر شوال الجاري، استغل الجناة وعورة المنطقة والظلام، الذي يلفها، بإطلاق النار على رجال الأمن، وذلك في محاولة للفرار من قبضتهم، مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل، حيث نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل أحد المروجين من الجنسية الإثيوبية، وإصابة آخر سعودي الجنسية أثناء تواجده في الموقع، والقبض على 4 أشخاص من الجنسية الإثيوبية بعد مطاردتهم بالمنطقة الجبلية، كما تعرض النقيب/ عبدالله عوضه عسيري من منسوبي شرطة منطقة عسير للإصابة بطلق ناري واستشهاده تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء”.

وتابع المتحدث: “والأمن العام إذ يعلن ذلك ليؤكد بأن رجال الأمن لن يتهاونوا في رصد ومتابعة كل من يمثل تهديداً لأمن المجتمع وسلامته، وسيعملون بكل قوة وحزم وصرامة لتعقبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل”.

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