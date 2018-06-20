روسيا تقسو على مصر بثلاثية

قدم منتخب مصر مباراة متوازنة في الشوط الأول، قبل أن ينهار دفاعيا مع بداية الشوط الثاني، وتتزايد الأخطاء الدفاعية، حتى تقدم الروس بثلاثية، ثم يقلص محمد صلاح الفارق بهدف.

البداية جاءت هادئة وسط تحضير مصري للكرة في وسط الملعب، بينما وضح التأثير النفسي لحضور محمد صلاح مبكرا، حيث فرض عليه المنتخب الروسي رقابة لصيقة.

وبدأ منتخب روسيا تدريجيا يشن غارات هجومية على مرمى الفراعنة، وجاءت الأولى برأسية إيجناشيفيتش في يد الشناوي، قبل أن يتابعه جولوفين بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة السادسة.

تحولت السيطرة تدريجيا لصالح روسيا الذي خلق صعوبة كبيرة على الفراعنة في التدرج بالكرة من منتصف ملعبهم.

وظهر الحضور الهجومي الأول لمصر على مرمى روسيا، برأسية مروان محسن في الدقيقة 15 جانبت القائم الأيمن وتحولت إلى ركنية.

ثم سدد تريزيجيه كرة خطيرة في الدقيقة 16، لتمر بجوار القائم الأيسر.

وعاد منتخب روسيا ليمثل خطورة من التسديدات وأطلق شيرشيف قذيفة في الدقيقة 18 علت عارضة الشناوي بقليل.

وفي الدقيقة 25 تهيأت فرصة جديدة من صلاح إلى تريزيجيه لكنه سدد في أجساد المدافعين.

وأنقذ المخضرم زيركوف فرصة خطيرة من كرة عرضية أمام قدم صلاح ليبعدها في الدقيقة 35.

ثم جاءت الدقيقة 41 لتحمل أخطر الفرص المصرية بتسديدة رائعة من محمد صلاح، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

بداية الشوط الثاني جاءت صادمة حيث سجل أحمد فتحي هدف بطريق الخطأ في مرماه، بالدقيقة 47، بعدما تابع تسديدة زويبا إلى داخل شباك الشناوي بدلا من أن يشتتها بعيدا، إذ اختل توازنه إثر دفعة من لاعب روسيا.

الهدف أربك الحسابات المصرية، لكن الخطورة ظلت حاضرة على فترات أبرزها تسديدة من محمد صلاح تباطأ فيها قليلا على غير العادة بالدقيقة 57 لتصطدم بالدفاع.

الرد جاء سريعا من روسيا بهدفين الأول في الدقيقة 60 عن طريق دينيس تشيريشيف من تسديدة أرضية متابعا كرة عرضية، ثم تابعه في الدقيقة 62 ارتيم دزويبا بهدف من مراوغة لعلي جبر ثم هدف سهل لروسيا.

أجرى منتخب مصر أول تبديل هجومي بالدقيقة 64 حيث شارك عمرو وردة بديلا لمحمد النني أملا في تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 67 اقترب منتخب مصر من مرمى روسيا بتسديدة أرضية عن طريق تريزيجيه مرت بجوار القائم.

ثم دفع كوبر برمضان صبحي بدلا من تريزيجيه في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 73 تعرض محمد صلاح لإعاقة من الدفاع الروسي داخل منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، علما بأنه احتسبها خطأ من خارج المنطقة

ومن ركلة الجزاء سجل محمد صلاح هدف إعادة الأمل الصعب للفراعنة بتسديدة قوية.

وجاء التبديل الثالث بنزول كهربا على حساب مروان محسن بينما اندفع المنتخب المصري هجوميا، بحثا عن التعديل، ليفتح مساحات في خطوطه الخلفية.

بدت المحاولات المصرية في الدقائق الأخيرة عشوائية دون جديد لينتهي معها حلم تعديل النتيجة حتى ويعزز منتخب روسيا صدارته للمجموعة.