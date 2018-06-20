بويول يؤيد عودة نيمار إلى برشلونة

دعم قلب الأسد كارليس بويول، مدافع برشلونة الإسباني سابقاً، فكرة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الكامب نو، مؤكداً على أن خروج راقص السامبا من باريس سان جيرمان لن يكون سهلاً على الإطلاق.. كما ارتأى المدافع السابق في قضية جيرارد بيكيه رأياً، حيث ألمح إلى أن لاعب البلاوجرانا ليس المسؤول عن قرار أنطوان جريزمان بالبقاء في أتلتيكو مدريد، وفقاً لموقع سبورت 360.

وقال بويول في تصريحات صحفية: “نيمار إلى ريال مدريد؟ نحن نتحدث عن لاعب كبير، وأحد أفضل اللاعبين في العالم وأُفضل أن يتواجد في صفوف برشلونة عن الغريم التقليدي.. لكن علينا نقر بأن خروج نيمار من باريس سان جيرمان لن يكون سهلاً على الإطلاق”.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم نيمار، في الصيف الماضي، من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي، الموجود في عقده والمقدر بحوالي 222 مليون يورو، إلا أن اللاعب البرازيلي غير سعيد في العاصمة الفرنسية وقد ينتقل إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المدافع السابق للمنتخب الإسباني أن جيرارد بيكيه ليس مسؤولاً عن قرار أنطوان جريزمان، وذلك بعدما قام هذا الأخير بنشر فيلم وثائقي كشف فيه عن قراره الأخير بشأن الانتقال إلى برشلونة، وقد كان ذلك المقطع الذي نشره النجم الفرنسي من إنتاج شركة مدافع البلاوجرانا.

وقال بويول عن هذا الأمر الذي شغل بال الصحافة الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية: “الكثير من الناس قد يعتقدوا أن بيكيه هو من تدخل في هذا القرار، لكن الحقيقة أن جريزمان هو من اتخذه”.

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