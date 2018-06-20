بالصور.. بيوت الكهوف العجيبة في ليسوتو

بجدرانها الناعمة، والمصنوعة من الطين والتي استطاعت ان تحافظ على شكلها على مر العصور، تتركز منازل “كومي” ذات الشكل الكهفي في دولة ليسوتو الواقعة في جنوب إفريقيا.

يوضح موقع “أميوزينج بلانت” المهتم بالتصوير أنه بالقرب من قرية ماتيكا في ليسوتو، تقع قرية من المنازل المذهلة والغريبة، التي بنيت منذ أكثر من 200 عام على شكل كهوف، ولا تزال مسكونة بأجيال يتوارثها عن أجدادهم، رغم تاريخها الصعب والمأسوي.

يتابع الموقع بالقول أن هذه القرية الملقبة بـ “قرية كومي” تقع أسفل منحدر جبلي عملاق، وتكتسب جمال مذهل، نظرا للشكل المعماري للمنازل وألوانها الجميلة.

وراء بناء هذه القرية تاريخ مأسوي يعود إلى الحرب الأهلية التي اندلعت بين الزولو والسوتو، العرقين المشكلين الرئيسيين لدولة ليسوتو في أعوام 1820، إذ أنه حينما بدأت قبائل الزولو بمهاجمة القرى المملوكة للسوتو وقتلهم وتدمير منازلهم والسيطرة على أراضيهم، بدأ السوتو في الهرب إلى الجبال.

ومع الوقت بدأ هؤلاء الفارين يحتشدون في جماعات لتوفير الحماية لنفسهم، ووسط هذه الفوضى.

ومع استمرار الأزمة والجفاف الذي ضرب ليسوتو في هذا التوقيت، أنتشرت المجاعة، وبدأ جزء كبير من الأهالي في البلاد في مهاجمة بعضهم، وأكل بعضهم البعض، وأطلق على ساكني بعض المناطق اسم “آكلي لحوم البشر”.

وبحسب بعثة وصلت إلى ليسوتو في عام 1860، قدر وجود 4 آلاف آكل لحوم البشر في ليسوتو، والذي يأكل كل منهم شخص في المتوسط شهريا، لذا قدر أن 288 آلف شخص كانوا ضحية لآكلي لحوم البشر في الفترة بين 1822 و1828، فترة الأزمة الصعبة.

ومع احتدام الأزمة، بدأ بعض الأشخاص يبحثون عن ملاذات في الجبال، للهرب من هذه السلخنات وآكلي لحوم البشر، واحتشد بعضهم أسفل سفح جبل وأنشأوا قرية الكهوف الطينية، بعيدا عن آكلي لحوم البشر.

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