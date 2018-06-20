سالم صالح: مستمّر مع النصر 3 مواسم

نفى مهاجم النصر سالم صالح الأخبار المتداولة عن توقيعه لنادي الشارقة، ووصفها بـ«الكلام الفاضي»، مؤكداً استمراره مع العميد 3 مواسم أخرى، بما أن عقده ينتهي في 2021.

وتحدثت أخبار في الفترة الأخيرة عن اقتراب مغادرة سالم صالح للنصر، خصوصاً بعد أن منح الأخير رقم قميصه (3) إلى الوافد الجديد محمد مرزوق، لكن اللاعب أكد عدم تلقيه أي عرض من أندية دوري الخليج العربي.

وقال سالم صالح: عقدي مستمرّ مع النصر 3 مواسم والأخبار المتداولة منذ فترة عن مغادرتي للفريق غير صحيحة، ولا أحد تواصل معي بهذا الشأن، وأنا سعيد بتجربتي مع العميد وسأواصل العمل للحصول على فرص أكثر للعب في الموسم المقبل.

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