خدمات رأس الخيمة: حملة شاملة لمكافحة الحشرات الضارة في مختلف المناطق

يشكو أهالٍ في رأس الخيمة مهاجمة قوارض وحشرات بعض المزارع والمناحل، والتسبب أحياناً في انقطاع التيار الكهربائي جراء قضم توصيلات الأسلاك.

وطالبوا عبر «الرؤية» دائرتي الخدمات العامة والبلدية بتسريع جهود مكافحة الحشرات والقوارض المنتشرة في مختلف الأحياء السكنية للحيلولة دون انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة، وإلحاق الأذى بمواشيهم ومناحلهم.

وأرجعوا تزايد هجمات الحشرات والقوارض على مساكنهم ومزارعهم إلى البحث عن الغذاء والمأوى البارد، خصوصاً مع حلول فصل الصيف، والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

من جهته، أكد نائب مدير مؤسسة الزراعة التجميلية في دائرة الخدمات العامة ـ رأس الخيمة سعيد علي الكاس أن الدائرة أطلقت بالتعاون مع قسم الصحة العامة في دائرة البلدية حملة واسعة وشاملة لمكافحة والقضاء على الحشرات والقوارض في مختلف مناطق الإمارة.

وبيّن أن الحملة ستشمل المناطق الشمالية مثل شمل وشعم والرمس والجير وغليلة والجولان والمعيريض ورأس الخيمة القديمة والمعمورة وجلفار والنخيل، إضافة إلى مناطق الظيت الجنوبي والرفاعة والجزيرة الحمراء والدقداقة والخران والحمرانية.

وأوضح الكاس، أن الحملة تتضمن رش المبيدات وردم أوكار وتجمعات تلك الحشرات والقوارض مثل الحفر والمستنقعات المائية مع اقتطاع أشجار الغويف التي تختبئ بين أغصانها.

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